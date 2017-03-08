«Енисей» и «Луч-Энергия» не выявили победителя в матче 25-го тура ФНЛ

Сегодня в Красноярске состоялась встреча 25-го тура ФНЛ, в котором «Енисей» принимал «Луч-Энергию». Командам за 90 минут матча не удалось открыть счёт, и в итоге игра завершилась нулевой ничьей.
Отметим, что проведение встречи до последнего момента было под угрозой, так как футболисты дальневосточного клуба отказывались ехать на игру из-за задолженностей по зарплате. Однако накануне игрокам частично были погашены долги и игра в итоге состоялась.
«Енисей» остался на четвёртой позиции в таблице ФНЛ, а «Луч-Энергия» сохранила девятую позицию.