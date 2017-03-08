Касемиро признаёт, что «Реал» в матче с «Наполи» не был на должном уровне

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро остался не очень доволен игрой команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Играя на выезде, подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 3:1 и завоевали путёвку в четвертьфинал турнира.
«Мы знали, что они будут прессинговать нас в первом тайме, однако наша команда не действовала соответствующим образом. Особенно в первые 15 минут. Речь идёт о Лиге чемпионов, а здесь все соперники имеют высокий уровень», — приводит слова Касемиро Onda Cero.