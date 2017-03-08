Л. Суарес: «Барселоне» не нужно сходить с ума в первые несколько минут

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 8 марта. В первой встрече каталонцы на выезде уступили со счётом 0:4.
«Игра будет длиться 95 минут, и мы должны быть терпеливыми. Безусловно, мы должны быть амбициозными, но при этом не следует быть отчаянными. Нам не нужно сходить с ума в первые несколько минут. Нам следует сохранять спокойствие. Мы хотим войти в историю», — сказал Суарес на пресс-конференции.
Являешься фанатом «Барселоны»? Возьми Суареса себе в команду!