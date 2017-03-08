Защитник «Боруссии» Д Геррейро может не сыграть против «Бенфики»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейро может не сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой», который состоится 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».
Португальский защитник получил травму в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (6:2) и врачи диагностировали у футболиста проблемы с мышцами бедра. Накануне Геррейро пропустил предыгровую тренировку и 9 марта сдаст очередные тесты. Вероятность того, что Рафаэль выйдет на поле, мала.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» — «Бенфика». Начало – 22:45 мск.
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