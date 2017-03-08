«Мне трудно поверить, что мы завтра будем играть на этом поле. Если это можно назвать полем. Не знаю, кем и как мы завтра будем играть. Не знаю, появится ли Мхитарян. Я думал, мы будем играть в более подходящих условиях. Была похожая ситуация в Китае, и мы отказались играть. Но, видимо, завтра нам придётся выходить и играть», – передаёт слова Моуринью корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Ранее сообщалось, что стороны договорились не проводить предыгровую тренировку на главной арене «Олимпа-2», чтобы не испортить газон.
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Моуринью: «МЮ» придётся играть на поле «Ростова», если это можно назвать полем
Фото: Алина Матинян