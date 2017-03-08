Робиньо: я не отличался примерным поведением в «Реале»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Робиньо признал, что не отличался примерным поведением в «Королевском клубе». Бразилец защищал цвета испанского гранда с 2005 по 2008 год.
«Мой уход из «Реала» получился полемичным из-за меня. Я был очень молод и весьма эмоционален. Сейчас, конечно, я думаю по-другому, обладаю иным менталитетом. Я не отличался примерным поведением в «Реале», — приводит слова Робиньо El Español.
Робиньо за свою карьеру защищал, в частности, и цвета таких клубов, как «Сантос», «Манчестер Сити», «Милан» и «Атлетико Минейро».