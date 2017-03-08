Сборная России в июне проведёт товарищеские матчи с Венгрией и Чили

Российский футбольный союз сообщил, что достигнуты договорённости о проведении двух контрольных матчей с участием сборной России в преддверии Кубка Конфедераций—2017.
Как сообщает официальный сайт РФС, 5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» со сборной Венгрии. 9 июня россияне в Москве встретятся со сборной Чили. О времени начала матчей и стадионе в Москве будет объявлено позднее.
Напомним, что два ближайших контрольных матча сборная России проведёт 24 и 28 марта в Краснодаре и Сочи против Кот'д-Ивуара и Бельгии.