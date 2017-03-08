Главный тренер «Луча-Энергии»: ребята совершили подвиг, ничья для нас как победа

Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов прокомментировал выездную ничью с «Енисеем» (0:0) в 25-м туре ФНЛ. Проведение встречи до последнего момента было под угрозой, так как футболисты дальневосточного клуба отказывались ехать на игру из-за задолженностей по зарплате. Однако накануне игрокам частично были погашены долги и игра в итоге состоялась.
«Трудно что-то говорить по игре, когда команда девять дней не тренируется, потом собирается за сутки и ночь летит в самолёте… Вышли, отыграли, в глаза бросалась полная раскоординированность, работа с мячом, физическое состояние… Но ребята совершили подвиг, за что я им благодарен! Ничья сегодня для нас как победа, поздравляю команду и болельщиков с этим важным очком!» — цитирует Емельянова пресс-служба «Енисея».