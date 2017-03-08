Феллайни: не готов покинуть «Манчестер Юнайтед» ради карьеры в Китае

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, отвечая на вопрос о возможном переезде в Китай, отметил, что для него такой вариант не является приоритетным. Ранее руководство манкунианцев предложило услуги бельгийца «Тяньцзинь Цюаньцзянь», но китайская сторона не была заинтересована в 29-летнем хавбеке.
«Китай для меня не является приоритетом. Я не готов покинуть «МЮ» ради карьеры в Китае. Буду честен, если бы я решил отправиться в Китай, то мне бы пришлось завершить карьеру в сборной Бельгии. В такой ситуации я бы сначала позвонил тренеру и сказал, что завершаю карьеру в национальной команде.
Моуринью мог бы убедить меня уйти из «МЮ», но вместо этого он защищал меня. Я никогда этого не забуду», — цитирует Феллайни Sky Sports.