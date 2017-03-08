Жигулёв: любой игрок «Сельты» может доставить неприятности обороне «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой», который состоится 9 марта в Виго.
«Сельта» — типично испанская команда, сильная позиционной атакой. Её футболисты прекрасно оснащены технически, любой из них может доставить неприятности нашей обороне. Уверен, на сражение с нами соперник настроится самым серьёзным образом и постарается реабилитироваться перед болельщиками за крупное поражение в чемпионате», — цитирует Жигулёва пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Краснодар». Начало – 23:05 мск.
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