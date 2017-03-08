Матч между сборными России и Чили пройдёт на стадионе ЦСКА или «Локомотива»

Товарищеский матч между сборными России и Чили состоится на стадионе «Локомотив» или на «ВЭБ-Арене». Об этом сообщил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Сегодня стало известно, что сборная России в июне проведёт два товарищеских матчах — 5 июня в Будапеште сыграет с командой Венгрии, а 9 июня в Москве — со сборной Чили.
«Выбираем между „Локомотивом“ и стадионом ЦСКА («ВЭБ-Арена»). Не хочу пока забегать вперёд, поскольку ещё есть вопросы по организации, по экономике. Конечно, больше хочется засветить стадион ЦСКА, потому что сборная там не играла», — цитирует Мутко ТАСС.