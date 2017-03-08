Жена Бонуччи: мы целый день обсуждали с Леонардо возможный переход в «МС»

Жена защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи Мартина прокомментировала недавний конфликт футболиста с главным тренером «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, а также слухи об интересе со стороны «Манчестер Сити».
«Мне было больно видеть Леонардо на трибуне, он очень хотел сыграть с «Порту». Главное, что конфликт был улажен и оба вернулись к нормальной жизни. Леонардо по натуре очень спокойный.
«Манчестер Сити»? Очевидно, что мы обсуждали это между собой. Разговор длился, наверно, целый день. К сожалению, после этого у нас были более серьёзные мысли, нежели у Гвардиолы», — цитирует Мартину Tuttosport.
В ноябре прошлого года Леонардо Бонуччи сообщил, что «Манчестер Сити» с ним не связывался.