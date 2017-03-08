«Поле действительно не того качества, на котором привыкли играть наши соперники. Из телетрансляций мы видели хорошие поля на «Уэмбли» и в Манчестере, но мы живём в таких реалиях. Поле будет одинаковым для всех, это просто надо принять как данное.
Мы уже провели матч на таком газоне со «Спартой». Это было раньше, и поле было хуже. Это не в нашей компетенции, так что этот вопрос должен быть адресован УЕФА. Мы тоже хотели бы играть на таких полях, на которых играет «МЮ». Но в данном случае это невозможно.
Обеспокоен, что могут быть травмированы наши игроки, но даже при идеальных погодных условиях травмы могут быть. Но, безусловно, плохое поле повышает шансы получения травм», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Данильянц: поле будет одинаковым для всех, это просто надо принять как данное
Фото: Алина Матинян