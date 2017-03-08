Мевля: «Ростов» силён командными действиями, попытаемся обыграть «МЮ»

Защитник «Ростова» Миха Мевля поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Игра пройдёт 9 марта, начало — в 21:00 мск.
«У меня недавно родилась дочь, и моя семья очень счастлива, это большая мотивация для меня играть лучше. Но играть против такого соперника, как «Манчестер», тоже большая мотивация. В этом сезоне удалось поиграть с такими сильными нападающими, как Левандовски, Торрес, теперь Ибра. Но мы сильны командными действиями и всей командой попытаемся их обыграть», — передаёт слова Мевли корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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