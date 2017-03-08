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Полоз и Джанаев в составе «Ростова» готовятся к матчу с «Манчестер Юнайтед»

8 марта 2017, среда. 16:53. Футбол
Голкипер Сослан Джанаев и нападающий Дмитрий Полоз в составе «Ростова» готовятся к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится 9 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ростовчан Иван Данильянц. Ранее оба футболиста пропустили игру 18-го тура РФПЛ с «Томью» (6:0).

«Все готовятся к матчу без исключения, в том числе Сослан Джанаев и Дмитрий Полоз. Какое решение примет тренерский штаб и кто выйдет в стартовом составе, будет известно завтра перед матчем», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». Начало — 21:00 мск.

Приобрети Полоза для своей команды!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Дмитрий Полоз Иван Данильянц Сослан Джанаев
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