Данильянц: «Ростову» в матче с «МЮ» хорошо бы забить и не пропустить

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится 9 марта в Ростове-на-Дону, а также о возможном участии в поединке хавбека манкунианцев Генриха Мхитаряна.
«Мне приятно, что Генрих Мхитарян, мой соотечественник, играет в команде такого уровня. Я не стал бы недооценивать ни его, ни других футболистов «Манчестера». Там собраны футболисты, которые могут быть опасны. Завтра на трибунах будет много армян, которые будут душой за Мхитаряна. Но я их видел, мы договорились, что они будут кричать на армянском «не забивай».
Для нас матчи против всех соперников по Лиге чемпионов и Лиге Европы были самыми важными матчами нашего сезона. Матч против «Манчестера» будет таким же. Мастерство всех наших соперников было выше, чем наше. Мы и раньше говорили, что нам необходимо приобретать опыт, бороться на высоком уровне. Это же предстоит и завтра.
Хорошо было бы и забить, и не пропустить завтра. Это соединение нас больше бы устроило. Но матч состоит из двух встреч – так было со „Спартой“ и «Андерлехтом», когда играли с не самым хорошим раскладом. В этом большом противостоянии важно не пропустить. Если удастся забить – будет очень хорошо», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». Начало — 21:00 мск.