Давид Луис не исключает, что по завершении карьеры станет тренером

Защитник «Челси» Давид Луис рассказал, что планирует делать после завершения карьеры футболиста. 22 апреля бразильскому футболисту исполнится уже 30 лет.
«Что буду делать по завершении карьеры? Пока не знаю, но я хочу продолжить карьеру в футболе. Возможно, в роли тренера. Так что я мог бы жить в Европе. Всё будет зависеть от ситуации, но я люблю Лиссабон. Это восхитительный город, там есть пляж. Это город, который больше всего напоминает города Бразилии», — приводит слова Луиса официальный сайт «Челси».