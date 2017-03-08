Аббьяти: у Доннаруммы есть всё, чтобы стать наследником Буффона

Бывший вратарь «Милана» Кристиан Аббьяти поделился мнением о перспективах 18-летнего голкипера россонери Джанлуиджи Доннаруммы.
«У Доннаруммы есть всё, чтобы стать наследником Буффона: атлетизм, техническая подготовка, характер. Ему только 18 лет, поэтому у него есть много времени для развития и совершенствования. Ожидания очень высоки, но он доказывает свою ценность в каждом матче.
Он очень скромный и спокойный парень. Он любит работать, потому что знает, что ему необходимо становиться ещё лучше», — цитирует Аббьяти Football Italia.