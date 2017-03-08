Бентли высмеял британцев, которые опасаются российских футбольных хулиганов

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур», «Ростова» и сборной Англии Дэвид Бентли высмеял британских журналистов и болельщиков, которые опасаются нападений со стороны российских футбольных хулиганов. 9 марта «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Ростовом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, и английский клуб предупредил своих болельщиков об опасности столкновений с местными фанатами. Кроме того, недавно телеканал BBC показал фильм, рассказывающий о том, насколько опасны футбольные хулиганы в России.
«А вы взяли с собой защитное снаряжение? А? Шучу. Могу сказать, что никогда никаких выходок футбольных хулиганов в России не видел. Никаких проблем не было. Я играл в Ростове-на-Дону, и это довольно интересный город. Каждый день выходил на прогулку. Помню красивые аллеи с кафе и барами и прекрасный вид у реки. Хороший город, в котором любят караоке. Вряд ли такое можно предположить, если руководствоваться стереотипами о русских. Они действительно любят петь — в каждом российском баре есть караоке. Там поют все, в том числе исполняют песни Робби Уильямса», — приводит слова Бентли Press Association Sport.