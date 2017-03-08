Доменек: как у Месси может появиться волшебная палочка в ответной игре с «ПСЖ»?

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек выразил уверенность, что «Барселона» не сможет отыграть четыре мяча у «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По его мнению, сине-гранатовые уже не так хороши, как прежде, и лидер каталонцев Лионель Месси также начинает сдавать свои позиции.
«Я не верю в „Барселону“. Сейчас у сине-гранатовых лишь тень той команды, которая доминировала в Европе. Футбол — коллективный вид спорта, и один футболист не может выигрывать матчи на своих плечах. Лионель — это оружие, но не воин. У каталонцев есть очевидные слабости в обороне, имеются проблемы в центре поля. Раньше „Барса“ располагала фантастическим трио в полузащите: Иньеста, Хави, Бускетс. Хави ушёл, и никто его заменить так и не сумел, Бускетсу приходится тяжело из-за тактических изменений, да и Иньеста уже не тот. Уход Дани Алвеса также стал невосполнимой потерей.
Первый матч с „ПСЖ“ запомнился в первую очередь тем, как юнец Кимпембе наглухо закрыл Месси благодаря своей мощи. С чего вдруг мы должны ожидать появление в руках Лионеля волшебной палочки в ответном матче? Сейчас голова аргентинца занята продлением контракта, и у него уже нет той энергии, которая была в 20 лет. Нынешний Месси потерял ту спонтанность, тот невероятный дриблинг, и он всё равно берётся исполнять штрафные, хотя Неймар превосходит его в этом компоненте. Лионель обеими руками цепляется за возможность быть тем полубогом, которым он был раньше. Тяжело смириться с тем, что ты мало-помалу сдаёшь», — приводит слова Доменек L'Equipe.
Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.