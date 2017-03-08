Калитвинцев: у «Динамо» было мало агрессии на ворота «Спартака-Нальчик»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от домашнего матча 25-го тура первенства ФНЛ со «Спартаком-Нальчик» (1:1).
«Хотел бы поздравить женщин, любой спортивный подвиг мы делаем ради них. Что касается игры, сегодня было мало агрессии на ворота соперника. Мы владели преимуществом, но преимущество преимуществу рознь. До штрафной соперник нам позволял что-то делать, но в штрафной всё было тяжелее, «Спартак» не дал создавать агрессию. Если не будет впереди агрессии, забитых мячей не будет тоже. Показателен забитый мяч, когда большая группа людей оказалась в штрафной и сумела забить.
Пропустили – нарушение игровой дисциплины. Нельзя идти в обводку или отдавать мяч поперёк на своей половине поля. Удар Войнова был шикарный. Хорошо, что быстро отквитали мяч, но на большее нас не хватило – в первую очередь в плане агрессии и доставке мяча в штрафную. Ни о каком навале и речи не шло», — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.
Высказался Калитвинцев и о защитнике Виталии Дьякове, который тренируется со второй командой «Динамо». «Виталий Дьяков заявлен за команду, но на сегодняшний день он тренируется с «Динамо-2», мы тренируемся на одной базе, одном поле, потому он всегда на виду», — заявил специалист.