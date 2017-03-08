Ронкалья: задачу «Сельты» не облегчает отсутствие Смолова

Защитник «Сельты» Факундо Ронкалья поделился ожиданиями от первого матча с «Краснодаром» в 1/8 финала Лиги Европы. Игра пройдёт 9 марта в Испании.
«Нашу задачу не облегчает отсутствие Фёдора Смолова. У «Краснодара» есть достойная замена. К тому же у «Сельты» тоже есть проблемы: Рубен Бланко и Эрнандес не будут играть», — передаёт слова Ронкальи корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Нападающий „Краснодара“ Фёдор Смолов пропустит первый матч с „Сельтой“ из-за травмы, полученной в минувшей встрече со „Спартаком“ (2:2).