Бутенко: падение игрока «Уфы» — не симуляция, это скорее пенальти «Тереку»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко в эфире программы «Свисток» оценил эпизод в матче 18-го тура РФПЛ «Терек» — «Уфа» (0:1), в котором главный арбитр встречи Сергей Карасёв дал жёлтую карточку полузащитнику «Уфы» Дмитрию Сысуеву за симуляцию.
«В этой ситуации никак я не могу оценить падение как симуляцию. Это было нарушение защитника «Терека». Там точно не было симуляции, просто Сергей Карасёв не мог видеть этот момент. Ассистент должен был подсказать главному арбитру. Это скорее пенальти в ворота «Терека», а не жёлтая карточка Сысуеву», — сказал Бутенко.