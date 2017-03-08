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Тренер «Сельты»: не выпустил бы в основе Карпина и Мостового против «Краснодара»

8 марта 2017, среда. 20:03. Футбол
Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо заявил, что в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром» не выпустил бы в основном составе бывших игроков испанской команды Валерия Карпина и Александра Мостового.

«Выпустил бы Карпина и Мостового в их лучшей форме в основе? Дайте подумать. Наверное, нет (смеётся). Мостовой просил передать привет? Ему тоже передаю, но на поле всё равно бы не выпустил», — передаёт слова Бериццо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Первый матч между «Сельтой» и «Краснодаром» состоится в Испании 9 марта, начало — в 23:05 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сельта ФК Краснодар Александр Мостовой Валерий Карпин
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