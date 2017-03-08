УЕФА предъявил обвинения «Баварии», фанаты которой бросали туалетную бумагу

Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» 7 марта и завершилась победой «Баварии» со счётом 5:1.
«Баварии» предъявлены обвинения в связи с тем, что её болельщики бросали на поле посторонние предметы.
В начале матча фанаты мюнхенской команды начали бросать на поле туалетную бумагу, выражая протест против высоких цен на билеты.
«Арсенал» обвиняется в появлении на поле болельщика. Этот эпизод произошёл на 88-й минуте матча.
Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит эти дела на заседании 23 марта, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Сотрудники стадиона " Эмирейтс — Эшбертон Гроув" убирают туалетную бумагу, брошенную фанатами «Баварии» в знак протеста против высоких цен на билеты
Фото: Reuters