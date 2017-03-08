Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шалимов: думаю, Мамаев в матче с «Сельтой» выйдет на замену

8 марта 2017, среда. 20:54. Футбол
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сообщил, что полузащитник Павел Мамаев готов выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты», который состоится 9 марта.

«Ощущение, что то, что мы аутсайдеры, поможет в том случае, если соперник в это поверит. Но не думаю, что «Сельта» выйдет расслабленной.

Мамаев? Физически и психологически он уже готов играть. Пора начинать его выпускать на поле. Но нам нужен результат. Думаю, что Павел завтра выйдет на замену.

Не думаю, что на нас повлияет то, что приходится играть через два дня на третий. Мы уже играли по такому графику в конце прошлого сезона. Что касается травмированных, то они прибавляются, но есть и те, кто уже восстанавливается. Надеюсь, проблем с составом в ближайшее время не будет», — передаёт слова Шалимова корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Егоров.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сельта ФК Краснодар Игорь Шалимов Павел Мамаев
Новости. Футбол
8 марта 2017, среда
21:54 «Боруссия» Д — «Бенфика»: стали известны стартовые составы
21:52 «Барселона» — «ПСЖ»: Ди Мария не попал в стартовый состав парижан
21:49 Фоменко: поражение Украины от Франции? Нужно учитывать, кто был президентом УЕФА
21:44 Мостовой: если «ПСЖ» забьёт «Барселоне» в первом тайме, дальше можно не смотреть
21:41 Автограф от Ибрагимовича и британские фанаты. Фотообзор тренировок на «Олимп-2»
21:30 «Барселона» объявила стартовый состав на ответный матч с «ПСЖ»
21:29 Союз спортивных журналистов Италии потребовал принять меры против Де Лаурентиса
21:26 Обухов: в «Кубани» дали ещё одну зарплату, обстановка в команде налаживается
21:23 Джеко: не чувствую себя на 30, я в отличной форме, и это не случайность
21:00 Перейра: в составе «Сельты» есть выдающиеся игроки, тренер — отличный стратег
20:54 Шалимов: думаю, Мамаев в матче с «Сельтой» выйдет на замену
20:45 Болельщики «Ливерпуля» признали Мане лучшим игроком февраля
20:40 УЕФА предъявил обвинения «Баварии», фанаты которой бросали туалетную бумагу
20:13 УЕФА: поле «Ростова» пригодно для проведения матча. Игра состоится по графику
20:06 «Борнмут» возмущён решением FA дисквалифицировать Мингса на пять матчей
20:03 Тренер «Сельты»: не выпустил бы в основе Карпина и Мостового против «Краснодара»
20:01 «Факел» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в Воронеже
19:55 Бутенко: падение игрока «Уфы» — не симуляция, это скорее пенальти «Тереку»
19:53 Гризманн оштрафован на € 3 тыс. за надпись на майке с поздравлением девушки
19:51 Ронкалья: задачу «Сельты» не облегчает отсутствие Смолова
19:44 Тренер «Сельты»: нет ощущения, что мы фавориты противостояния с «Краснодаром»
19:42 Мингс, наступивший на голову Ибрагимовичу, дисквалифицирован на 5 матчей
19:38 Сапета: «Динамо» не оглядывается на конкурентов, задача — выходить и побеждать
19:34 Калитвинцев: у «Динамо» было мало агрессии на ворота «Спартака-Нальчик»
19:29 Доменек: как у Месси может появиться волшебная палочка в ответной игре с «ПСЖ»?
19:25 Генсек УЕФА: прекрасно, что Германия и Турция заинтересованы провести Евро-2024
19:20 Биджиев: матч был тяжёлый, название «Динамо» говорит само за себя
19:16 Дракслер: мне было легко адаптироваться в «ПСЖ»
18:52 «Динамо» возобновило сезон в ФНЛ домашней ничьей со «Спартаком-Нальчик»
18:52 Анчелотти: хотелось бы сыграть с «Реалом» в финале, а не четвертьфинале ЛЧ
18:40 Бентли высмеял британцев, которые опасаются российских футбольных хулиганов
18:28 Уолкотт: игроки «Арсенала» должны снять давление с Венгера
18:24 Бентли: «Манчестер Юнайтед» нельзя недооценивать «Ростов» ни на минуту
18:16 Пирес: на занятии «Арсенала» не было драки с участием Алексиса, это был спор
18:13 Рауль — о шансах «Барселоны» отыграть 4 мяча у «ПСЖ»: это специализация «Реала»
17:57 «Кубань» в меньшинстве обыграла «Химки», «Балтика» победила впервые с июля
17:52 Кафу: мне кажется, нас ждёт финал Кубка конфедераций Германия – Россия
17:51 Аббьяти: у Доннаруммы есть всё, чтобы стать наследником Буффона
17:39 Давид Луис не исключает, что по завершении карьеры станет тренером
17:30 Радимов: будем ли подавать протест на судейство? Кому? Для кого?
17:28 Пасторе: многие думают, что «ПСЖ» после победы над «Барселоной» уже финалист ЛЧ
17:23 Промес включён в предварительный состав сборной Нидерландов
17:16 Видаль: хотел бы встретиться с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов
16:59 Данильянц: «Ростову» в матче с «МЮ» хорошо бы забить и не пропустить
16:53 Полоз и Джанаев в составе «Ростова» готовятся к матчу с «Манчестер Юнайтед»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Отыграется ли "Барселона" после 0:4 в Париже?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+