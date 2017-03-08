Мостовой: если «ПСЖ» забьёт «Барселоне» в первом тайме, дальше можно не смотреть

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».
«Шанс у «Барсы» пройти дальше очень маленький. Если бы в соперниках был не «ПСЖ», я бы мог поверить в подвиг «Барселоны», а так… Должно случиться чудо, не меньше. Мало верится, что, имея таких игроков, «ПСЖ» упустит свой шанс. Хотя интриги бы очень хотелось. Надеюсь, что «Барса» сможет забить вначале и развить успех, потому что если «ПСЖ» забьёт в первом тайме, то дальше можно будет не смотреть.
У «Барселоны» есть Месси, которого, правда, в Париже очень хорошо закрыли. Многое будет зависеть сегодня от того, смогут ли те же игроки «ПСЖ» повторить свой успех. Буду болеть за «Барселону», но не верю, что команда уровня «ПСЖ» может упустить такое преимущество», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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