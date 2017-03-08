Фоменко: поражение Украины от Франции? Нужно учитывать, кто был президентом УЕФА

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко вспомнил о поражении от команды Франции в стыковых матчах за путёвку на чемпионат мира в Бразилии. После победы в Киеве над французами со счётом 2:0 украинцы уступили в гостях 0:3 и пропустили первенство мира 2014 года.
«А что здесь было говорить? Сказал, что нужно играть и за того парня тоже. Проблемы начались ещё до матча, когда мы понесли кадровые потери – Кучер, Федецкий», – рассказывает Фоменко об атмосфере в раздевалке сборной Украины после первого тайма, в котором команда пропустила два мяча и осталась в меньшинстве после удаления Евгения Хачериди.
«Нужно также учитывать, кто был президентом УЕФА (Мишель Платини. — Прим. „Чемпионата“), какое судейство было. Всё же понятно. Когда удаляли Хачериди – там даже контакта не было. Хачериди подкатился, а Рибери симулировал. Мы потом посмотрели видео – не было контакта. Француз перепрыгивал через Хачериди, но сымитировал, споткнувшись ногой за ногу. Но что сейчас говорить – это уже история. Неприятная история, но что делать», — приводит слова экс-наставника сборной Украины «Футбол 24».