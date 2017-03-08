Спаллетти: «Роме» нужно обратить особое внимание на Ляказетта

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от противостояния с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра между командами пройдёт 9 марта, ответная — 16 марта.
«Нам нужно обратить особое внимание на Ляказетта, не давать ему много пространства, чтобы он не мог решить судьбу матча. Игра будет сложной, но мы хорошо изучили соперника, который играл против „Ювентуса“ минувшей осенью.
В последние годы чемпионат Франции стал сильнее, это видно и в еврокубках. В 2007 году во Франции был один „Лион“. Сейчас там „ПСЖ“, „Монако“, „Ницца“ играют на высоком уровне», — цитирует Спаллетти Le Figaro.