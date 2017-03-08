Калешин: удаление не сломило «Кубань», команда верила в то, что сможет победить

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал домашнюю победу над «Химками» (2:1) в матче 25-го тура Футбольной национальной лиги. «Кубань» на 53-й минуте осталась вдесятером, а на 62-й пропустила. Тем не менее на 77-й минуте Николай Марков счёт сравнял, а три минуты спустя Спартак Гогниев реализовал пенальти.
«Те эмоции, которые сегодня были на поле – как с нашей стороны, так и со стороны соперника, – были адресованы нашим женщинам. Мы очень рады, что смогли подарить им победу. У нас сегодня не всё получалось, но это нормально для первого матча после такого долгого перерыва. Команда провела очень тяжёлую работу на поле в межсезонье, думаю, сегодня вы могли почувствовать ту энергетику, которая была у нас внутри. Свидетельство тому – то, что удаление нас не сломило, команда продолжала искать свой момент, верила в то, что сегодня мы сможем победить. Считаю, мы заслужили эту победу. Не так-то просто после трёхмесячного перерыва взять и показать качественный футбол: без помарок и погрешностей – это нормальное явление. После удаления нужно было перестроиться, и мы очень быстро отреагировали: сделали несколько замен, которые, как мы считаем, усилили игру, направили её в правильное русло. Естественно, хотелось бы – и мы будем над этим работать, – чтобы мы могли решать исход матча до удаления и до гола в наши ворота. Этим и будем заниматься.
Качество всегда нужно улучшать. Нет ни одного матча, которым можно было бы быть довольным в полной мере. Если мы довольны, то зря получаем свои деньги и неправильно работаем. Мы всегда хотим быть лучшими, нужно совершенствовать каждый компонент игры, и сегодняшний матч не исключение. Мы ожидали такого тяжёлого поединка, ожидали нервозность, что будет определённое количество времени потрачено на притирку к газону, на игру на стадионе, к тому, что это не товарищеский матч, что это официальная игра. Это всё закладывалось в сегодняшний поединок. Я не имею претензий к игрокам, они сделали всё, что могли на сегодняшний день. Пытались играть так, как мы тренировались. Ту идею, которую мы воплощаем, они пытались реализовать. Другое дело, как это получалось и как смотрелось со стороны. Сейчас мне очень сложно сказать, нужно проанализировать матч, посмотреть его несколько раз, чтобы найти изъяны. На данную минуту я просто благодарен игрокам за то, что они сегодня сделали», — цитирует Калешина официальный сайт «Кубани».