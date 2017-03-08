Президент «ПСЖ» пообещал щедрый бонус игрокам, если будет пройдена «Барселона»

Футболисты «ПСЖ» будут щедро вознаграждены, если сумеют пройти «Барселону» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, входящий в список 100 самых богатых людей на планете, пообещал каждому игроку солидный бонус, речь идёт о сумме с шестью нулями.
По информации испанского интернет-издания Sport.es, если парижский клуб пройдёт каталонский, каждый игрок получит € 1 млн.
Издание отмечает, что такую же сумму игроки «Барселоны» получат только в случае победы в Лиге чемпионов.
В первом матче «ПСЖ» на своём поле разгромил «Барселону» со счётом 4:0.