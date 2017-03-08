Мюллер: современные футболисты стали товаром, мы часть большого цирка

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о тенденциях современного футбола.
«Деньги, которые сейчас платят за футболистов, — это абсурд. Ни один человек не стоит таких денег. Современные футболисты стали товаром, но это не должно влиять на нас. Каждый будет испытывать сильное давление, если будет думать только о своей трансферной цене.
Если ты игрок, то должен понимать, что являешься частью бизнеса, частью большого цирка. Но тебе нельзя допустить, чтобы это постоянно вертелось в голове, иначе ты можешь сойти с ума», — цитирует Мюллера AS со ссылкой на интервью немца журналу GQ.