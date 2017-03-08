Женская сборная России уступила Швеции в матче за 7-е место на Кубке Алгарве

В среду, 8 марта, женская национальная сборная России завершила выступление на международном турнире «Кубок Алгарве» в Португалии.
В матче за седьмое место российская команда уступила Швеции со счётом 0:4, сообщается на официальном сайте РФС.
Швеция – Россия — 4:0 (3:0)
Голы: Аслани, 7 (1:0); Фишер, 10 (2:0); Аслани, 35 (3:0); Рольфе, 76 (4:0).
Россия: Щербак (Беляева, 59), Кожникова, Макаренко, Ек. Морозова (Шейкина, 46), Поздеева, Зиястинова, Чоловяга (Коровкина, 46), Ел. Морозова, Соколова (Костарева, 61), Машина, Черномырдина.