Месси сравнялся с Роналду по количеству реализованных пенальти в ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол с пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». 29-летний футболист реализовал 11-метровый удар, назначенный за фол Томаса Менье против Неймара.
Месси реализовал 11-й пенальти в ЛЧ и сравнялся по данному показателю с форвардом «Реала» Криштиану Роналду. Португалец и аргентинец теперь делят первое место по числу реализованных пенальти в Лиге чемпионов, пишет Opta.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «ПСЖ». Идёт второй тайм, счёт — 3:1.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».