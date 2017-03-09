Черевченко: между ФНЛ и РФПЛ не такая большая разница, как мне говорили

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Волгарём» (1:0) в матче 25-го тура ФНЛ.
«Игра была очень тяжёлая. Во внимание берём то, что было мало времени. Много новых людей, три недели сборов – это очень мало времени. Ребята – молодцы, физически выдержали, несмотря на то что поле было тяжёлое. Если честно, больше было борьбы, чем футбола. Всех — с победой. Женщин хочу поздравить с праздником.
Уровень ФНЛ? Разница есть, конечно, с Премьер-Лигой, но не такая большая, как мне говорили. Много борьбы. Но это скидка, что первая игра, волнение, поле тяжёлое. Скорости хорошие были для первой игры», – сказал Черевченко на пресс-конференции, видео которой опубликовано на канале „Балтики“ на YouTube.