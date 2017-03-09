Дортмундская «Боруссия» забила уже 24 гола в розыгрыше ЛЧ, побив клубный рекорд

Дортмундская «Боруссия» установила клубный рекорд по количеству мячей, забитых в розыгрыше Лиги чемпионов. Подопечные Томаса Тухеля одержали крупную победу над «Бенфикой» (4:0) в ответном матче 1/8 финала турнира, и теперь в активе чёрно-жёлтых 24 гола в 8 матчах текущей кампании.
Нападающий дортмундцев Пьер-Эмерик Обамейянг стал автором хет-трика в поединке с «Бенфикой», и теперь в его активе уже 7 голов в 7 матчах нынешнего розыгрыша. Лидер бомбардирской гонки — Лионель Месси из «Барселоны» (11 голов).
У «Боруссии» есть все шансы улучшить результат, поскольку команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.