Бартомеу: это историческое достижение «Барселоны» будут помнить всегда

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу назвал достижение сине-гранатовых историческим. «Барселона» — первая команда, прошедшая дальше в ЛЧ/КЕЧ после поражения 0:4. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барсой» и «ПСЖ» завершился со счётом 6:1; каталонцы на последних минутах забили три гола и пробились в следующий раунд, одолев соперника с преимуществом в один мяч — 6:5.
«Это историческое достижение, которое будут помнить всегда. Такой успех придаст нам сил в Лиге чемпионов», — приводит слова Бартомеу пресс-служба клуба.