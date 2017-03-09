Энрике: успех посвящается тем, кто верил в «Барселону» после разгрома в Париже

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу команды над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Сине-гранатовые обыграли парижан по сумме двух встреч со счётом 6:5.
«Не думаю, что кто-то из нас переставал верить даже на секунду. Если закрыть глаза на пропущенный мяч, то „Барселона“ показала великолепный футбол, мы сильно рисковали, но оно того стоило. Ключом к успеху стала наша эффективность. Нет сомнений, что остальные четвертьфиналисты будут ощущать себя некомфортно из-за присутствия нашей команды. Хочу отметить тех, кто сохранял веру в „Барселону“ после поражения со счётом 0:4. Этот успех посвящается им, поскольку это был не выставочный матч, а настоящий футбол», — приводит слова Луиса Энрике Marca.