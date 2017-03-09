Серхи Роберто: сам не знаю, как забил в ворота «ПСЖ» шестой мяч

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» забивший мяч, выведший каталонцев в следующий раунд, прокомментировал результат встречи (6:1).
«Сам не знаю, как мне удалось забить. Я просто догнал мяч и сейчас очень счастлив. Это была очень сложная игра. После гола Кавани нам нужно было забивать трижды. Мы доказали, что последние победы были не зря и мы многое можем.
Мы добились цели для наших болельщиков и теперь будем праздновать. Затем мы вернёмся к мыслям о Примере», — цитирует Серхи Роберто Marca.