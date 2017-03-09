Эмери: судейские решения были направлены против «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал поражение команды от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Французы уступили сине-гранатовым по сумме двух встреч со счётом 5:6.
«Анализируя произошедшее, можно согласиться с тем, что мы упустили великолепную возможность. То, что случилось в первом тайме, — наша вина, и у нас не получалось прессинговать и грамотно обращаться с мячом. Мы очень глубоко оборонялись, и у соперника было больше голевых моментов. Оба пропущенных мяча в первом тайме — результат наших ошибок. Во втором тайме действовали спокойнее, играли лучше позиционно. Смогли прибавить и имели возможность сделать счёт 2:3. Судейские решения были направлены против нас, и мы всё проиграли на последних минутах. „Барселона“ способна на такое. Концовка прошла для них под девизом „Всё или ничего“. Для меня и для клуба это отрицательный опыт. Нам нужно извлечь уроки», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.