Президент «ПСЖ»: нашему вылету от «Барселоны» нет оправданий

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал вышел своей команды от «Барслеоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы выиграли ответный матч со счётом 6:1 и вышли в следующий этап с общим счетом 6:5.
«Даже учитывая, что судья дважды не свистнул в нашу пользу, у нас нет оправданий. В первом тайме „ПСЖ“ вовсе не играл. После домашней победы наш выход в четвертьфинал выглядел вполне логичным, но мы знаем, что в футболе это ничего не значит.
Мы пропустили 3 гола за 7 минут, а до 88-й минуты уступали со счётом 1:3. Пока что я не говорил с игроками, все нервничают — это нормально», — сказал он в интервью газете L'Equipe.