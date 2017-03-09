Неймар: «Барселона» — «ПСЖ» — лучший матч, в котором я принимал участие

Нападающий «Барселоны» Неймар поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», завершившегося победой сине-гранатовых со счётом 6:1. Благодаря этой победе «Барселона» вышла в следующий раунд, несмотря на поражение в первом матче со счётом 0:4. Неймар в ответной встрече отметился дублем.
«Это лучший матч, в котором я принимал участие. Никогда его не забуду. Мы очень ждали этот день, так как хотели сотворить историю. Казалось, этот день никогда не наступит, но в итоге он настал и всё прошло замечательно.
После поражения со счётом 0:4 в Париже нам было очень трудно, но хорошие результаты в чемпионате Испании дали надежду и наполнили нас моральными силами. Мы знали, что будет очень трудно, но всё же были убеждены, что выход в следующий раунд возможен, ведь наш клуб способен на всё.
Мы вышли на игру с радостью и стремлением создавать моменты один за другим. Нам нечего было терять. Когда Кавани отыграл один гол при счёте 3:0, мы испытали разочарование. Но последние минуты матча оказались невероятными.
Чувствую себя очень счастливым. Рад, что сумел забить голы, оставившие нам надежду. Во время исполнения пенальти я был очень сосредоточен. Я не имел права не забить, потому что это лишило бы нас последних надежд», — цитирует Неймара испанское издание Sport.