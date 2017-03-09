Галлиани: «Барселона» — «ПСЖ» — один из самых сумасшедших матчей, что я видел

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал победу «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и проход каталонцев в следующий раунд. В первом матче сине-гранатовые проиграли со счётом 0:4.
«Это была невероятная игра, одна из самых сумасшедших, что я видел в своей жизни. При счёте 3:1 на 88-й минуте „Барселоне“ нужно было забивать три гола и она справились с этой задачей.
Все игроки „Милана“ поддерживали „Барселону“», — сказал Галлиани в эфире Sky Sport Italia.