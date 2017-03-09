Видео: как «Барселона» отпраздновала победу над «ПСЖ» со счётом 6:1

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видео, подготовленное пресс-службой «Барселоны» по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Несмотря на поражение в первом матче со счётом 0:4, сине-гранатовые сумели пробиться в четвертьфинал благодаря победе в ответной игре со счётом 6:1. К 88-й минуте матча в Барселоне хозяева выигрывали 3:1, и этого было недостаточно для выхода в следующий раунд. Однако подопечным Луиса Энрике удалось забить необходимые три гола за оставшиеся семь минут (с учётом компенсированного времени).
После матча футболисты, тренерский штаб, руководство и болельщики «Барселоны» отметили победу на «Камп Ноу». Пресс-служба «Барселоны» подготовила специальное видео.