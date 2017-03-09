Озил и Окслейд-Чемберлен могут покинуть «Арсенал» следом за Санчесом

Полузащитники «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен и Месут Озил солидарны с желанием нападающего Алексиса Санчеса покинуть клуб по окончании сезона, сообщает The Telegraph.
Оба игрока пока не продлевали с клубом контракты, которые истекают по завершении следующего сезона. Озил не договорился с лондонцами по заработной плате, а Окллейд-Чемберлен рассматривает варианты с уходом из клуба в связи с желанием получать больше игрового времени.
Ранее сообщалось, что из-за конфликта в коллективе «Арсенал» хочет покинуть форвард Алексис Санчес.