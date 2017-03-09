Реакция игроков футзальной «Барселоны» на победный гол в ворота «ПСЖ»

Игроки футзальной «Барселоны» бурно отпраздновали успех футболистов одноимённого клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Напомним, первая встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу парижан, однако во второй каталонцы взяли реванш — 6:1 и вышли в четвертьфинал. Решающий гол «Барселона» забила «ПСЖ» на 5-й добавленной минуте, что вызвало невероятную радость среди игроков футзального клуба сине-гранатовых, которые собрались поболеть за своих одноклубников.
Видео празднования можно посмотреть в Youtube.