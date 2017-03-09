Руководство «Реала»: Рамос дал нам столько, что может делать всё что угодно

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и его сотрудники не скрывали восхищения перед защитником команды Серхио Рамосом после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Рамос в этой игре стал автором одного гола ударом головой. Кроме того, после его удара головой мяч попал в полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса и влетел в ворота неаполитанцев. Сама игра закончилась победой испанского гранда со счётом 3:1 и его выходом в четвертьфинал.
«Рамос очень велик», — приводит слова Переса Marca.
Ещё один представитель руководства «Королевского клуба сказал»: «Всё равно, что делает Рамос в некоторых матчах. Он дал нам столько в важных моментах, что может делать всё что угодно».