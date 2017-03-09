Иньеста: гол Серхи Роберто – просто сумасшествие

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал победу над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу парижан, однако во второй каталонцы взяли реванш (6:1) и вышли в четвертьфинал. Решающие три гола в ответной встрече «Барселона» забила в промежутке между 88-й и 95-й минутами.
«Мы знали, что если забьём, то это заставит „ПСЖ“ потерять уверенность. Они выбрали ультраоборонительный вариант игры.
В футболе иногда случается такое. Гол Серхи Роберто – просто сумасшествие, но этом и есть прелесть футбола», — приводит слова Иньесты AS.