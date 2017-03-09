Юмтити: великие команды быстро поднимаются после того, как упали

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити поделился впечатлениями после домашней победы над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Победа со счётом 6:1 позволила каталонцам по сумме двух встреч выйти в четвертьфинал.
«Никогда не переживал ничего подобного. Сделали всё, что хотел от нас тренер. Когда мы играем с таким настроем, то выглядим очень мощно. Париж дал нам возможность играть, и мы заставили их побегать. Мы хорошо подготовились. Великие команды быстро поднимаются после того, как упали», – цитирует Юмтити пресс-служба УЕФА.