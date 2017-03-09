Рауль: «Шальке-04» живёт в моём сердце, было бы отлично вернуться туда

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Шальке-04» Рауль отметил, что был бы не прочь в будущем поработать в гельзенкирхенском клубе. Экс-футболист сборной Испании подчеркнул, что сохранил очень приятные воспоминания о временах выступления в немецкой команде.
«Шальке-04» живёт в моём сердце, это было очень приятное время. Было бы отлично вернуться туда. Если когда-нибудь мне представится возможность работы в Германии, то, несомненно, моим первым выбором будет «Шальке». Очень благодарен за то, как с нами обращались в Гельзенкирхене. Так что испытываю большую симпатию к «Шальке», — приводит слова Рауля Kicker.
Рауль защищал цвета «Шальке-04» с 2010 по 2012 год.